Coca-Cola в I финквартале увеличила чистую прибыль на 4,8%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 4,8% и подтвердила годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, который завершился 28 марта, составила $3,33 млрд, или 77 центов в расчете на акцию, по сравнению с $3,177 млрд, или 74 цента на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Скорректированная прибыль выросла до 73 центов с 72 центов на бумагу.

Между тем выручка снизилась на 1,5% до 11,129 млрд, в том числе из-за неблагоприятного изменения курсов обмена валют. Органический рост составил 6%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 72 цента при выручке в $11,16 млрд.

Выручка Coca-Cola в Латинской Америке в минувшем квартале уменьшилась на 3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4%. В то же время в Северной Америке рост составил 3%, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) - 1%.

Продажи компании в единицах продукции в целом повысились на 2%, в том числе за счет хороших результатов в Индии, Китае и Бразилии. При этом в Северной Америке показатель сократился на 3%.

Реализация газированных безалкогольных напитков в единицах продукции повысилась на 2%, воды, спортивных напитков, кофе и чая - также на 2%, соков, молочных напитков и напитков на растительной основе - на 1%.

Coca-Cola по-прежнему прогнозирует органический рост выручки по итогам 2025 года на 5-6% и повышение скорректированной прибыли на 2-3%.

Котировки акций компании растут на 1,1% на предварительных торгах во вторник. За последние три месяца капитализация Coca-Cola увеличилась более чем на 15% (до $309 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял 8%.