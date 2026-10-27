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Результаты Coca-Cola за III квартал превзошли ожидания

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2026 года на 8%, выручку - на 7%, сказано в ее пресс-релизе.

Квартальная чистая прибыль составила $4,01 млрд, или $0,93 в расчете на акцию, против $3,7 млрд, или $0,86 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов выросла на 11%, до $0,91 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,88 на акцию.

Квартальная выручка Coca-Cola увеличилась до $13,38 млрд с $12,46 млрд при среднем прогнозе рынка в $12,92 млрд. Органический рост выручки составил 7%.

Доход Coca-Cola в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) вырос на 4%, в Латинской Америке - на 25%, в Северной Америке - на 3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4%.

Объем продаж в натуральном выражении повысился на 5%. В том числе реализация газированных безалкогольных напитков увеличилась на 5% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, соков, молочных напитков и напитков на растительной основе - почти не изменилась. Продажи воды, спортивных напитков, кофе и чая выросли на 5%.

Coca-Cola улучшила прогноз органического роста выручки на этот год до не менее 5% с ожидавшихся ранее примерно 5%, прогноз повышения скорректированной прибыли - до не менее 11% с 9-10%.

Coca-Cola США
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