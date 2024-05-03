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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Чистая прибыль Societe Generale в I квартале упала на 22%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale SA в первом квартале 2024 года сократил чистую прибыль и выручку, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль банка в январе-марте составила 680 млн евро против 868 млн евро годом ранее.

Чистый банковский доход (аналог выручки) сократился на 0,4% - до 6,645 млрд евро.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем оценивали прибыль банка на уровне 475,7 млн евро, выручку - 6,38 млрд евро.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец марта составлял 13,2% против 13,5% годом ранее.

На конец марта группа оценивает свои риски на российских контрагентов и их "дочек", зарегистрированных за пределами РФ, в 700 млн евро против 900 млн евро на конец прошлого года.

Акции Societe Generale дорожают на 5,2% на торгах в пятницу. С начала года капитализация банка выросла на 12,9%, до 18,8 млрд евро.

Societe Generale Франция
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