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Чистая прибыль "Норникеля" в I квартале по РСБУ выросла более чем в 2 раза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Норникеля" в I квартале по РСБУ выросла более чем в 2 раза до 61 млрд рублей, сообщила компания в среду.

Рост вызван в основном "бумажными" доходами от курсовых разниц, пояснил представитель компании.

Доходы по курсовым разницам за 3 месяца 2025 года составили 55 млрд рублей, по сравнению с убытками от курсовых разниц за аналогичный период 2024 года в сумме 15 млрд рублей, из-за разнонаправленной динамики курса рубля.

Выручка компании составила 258 млрд рублей, увеличившись на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рост обусловлен преимущественно динамикой цен на реализуемые виды металлопродукции.

Себестоимость за 3 месяца 2025 года составила 147 млрд рублей, что выше на 7% г/г, в первую очередь, в связи с ростом расходов на персонал.

Процентные расходы составили 51 млрд рублей, что на 65% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в связи с ростом доли рублевых заимствований, привлекаемых по более высокой ставке.

Отчетность "Норникеля" по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только Заполярного филиала компании (без Кольской ГМК и Быстринского ГОКа).

Норникель
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