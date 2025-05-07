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Пошлина на экспорт пшеницы с 14 мая составит 1755,9 рубля за тонну

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 14 мая составит 1 755,9 рубля за тонну, что близко к показателю, который действует до этой даты - 1 758,2 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень в очередной раз будет нулевой, на кукурузу - снизится до 872,4 рубля с 925,3 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $205 за тонну на пшеницу ($249 за предыдущий период), $204 - на ячмень ($204), $220,9 - на кукурузу ($220,9).

Новые ставки будут действовать по 20 мая.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 000 рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 000 и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 000 рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
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