Поиск

Выручка "Росинтера" в 2024 году выросла на 8,4%, EBITDA - на 2,7%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" по МСФО в 2024 году увеличилась на 8,4%, до 7,8 млрд рублей, сообщила компания.

В частности, выручка ресторанного сегмента выросла на 9%, достигнув 7,5 млрд рублей, в то время как выручка от франчайзинга увеличилась на 1,6% - до 166,5 млн рублей.

На рост выручки оказало влияние обновление и открытие ресторанов в городских локациях и на транспортных узлах, начатое в первом полугодии 2024 года.

В течение года "Росинтер" открыл 15 новых ресторанов.

Валовая прибыль повысилась на 20,1%, до 1,37 млрд рублей.

EBITDA до обесценения и списаний составила 801,8 млн рублей, что на 10,9% выше, чем годом ранее.

В отчетном периоде компания кратно увеличила чистую прибыль - до 81,3 млн рублей.

"В 2025 году "Росинтер" рассчитывает прирастить выручку за счет регионального развития, мер по повышению операционной эффективности, работы с поставщиками и арендодателями, увеличения транзакций за счет маркетинговых программ, грамотной ценовой политики, использования ИИ-технологий для увеличения гостевого трафика и повышения лояльности гостей, а также развития доставки", - приводятся в сообщении слова президента "Росинтера" Маргариты Костеевой.

ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" - один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России. Акции "Росинтера" обращаются на Московской бирже.

На 31 декабря 2024 года компания управляла порядка 177 предприятиями в 30 городах России и СНГ.

Росинтер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития повысило прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. до 9,8% с 5,4%

Минэкономразвития повысило прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. до 9,8% с 5,4%

Минфин изменил параметры бюджета-2025, повысил дефицит с 0,5% до 1,7% ВВП

Бензин на российских АЗС за неделю подорожал на 0,1%

Бензин на российских АЗС за неделю подорожал на 0,1%

Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $63,39 за баррель

РФ исключила из параллельного импорта ноутбуки HP и Fujitsu и нелечебную косметику

РФ исключила из параллельного импорта ноутбуки HP и Fujitsu и нелечебную косметику

Глава TotalEnergies связал возможность возврата в Россию с условиями мира с Украиной

Прибыль "Газпрома" за 2024 год оказалась выше прогноза

Прибыль "Газпрома" за 2024 год оказалась выше прогноза
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6292 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });