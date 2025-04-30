Выручка "Росинтера" в 2024 году выросла на 8,4%, EBITDA - на 2,7%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" по МСФО в 2024 году увеличилась на 8,4%, до 7,8 млрд рублей, сообщила компания.

В частности, выручка ресторанного сегмента выросла на 9%, достигнув 7,5 млрд рублей, в то время как выручка от франчайзинга увеличилась на 1,6% - до 166,5 млн рублей.

На рост выручки оказало влияние обновление и открытие ресторанов в городских локациях и на транспортных узлах, начатое в первом полугодии 2024 года.

В течение года "Росинтер" открыл 15 новых ресторанов.

Валовая прибыль повысилась на 20,1%, до 1,37 млрд рублей.

EBITDA до обесценения и списаний составила 801,8 млн рублей, что на 10,9% выше, чем годом ранее.

В отчетном периоде компания кратно увеличила чистую прибыль - до 81,3 млн рублей.

"В 2025 году "Росинтер" рассчитывает прирастить выручку за счет регионального развития, мер по повышению операционной эффективности, работы с поставщиками и арендодателями, увеличения транзакций за счет маркетинговых программ, грамотной ценовой политики, использования ИИ-технологий для увеличения гостевого трафика и повышения лояльности гостей, а также развития доставки", - приводятся в сообщении слова президента "Росинтера" Маргариты Костеевой.

ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" - один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России. Акции "Росинтера" обращаются на Московской бирже.

На 31 декабря 2024 года компания управляла порядка 177 предприятиями в 30 городах России и СНГ.