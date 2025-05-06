Минфин 7 мая проведет аукцион по размещению ОФЗ 26233

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов 7 мая проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26233 в объеме остатков, доступных для размещения, сообщило ведомство.

Облигации серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года имеют 30 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 11-го купонного дохода - 30 июля 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,1% годовых (1-й купон - 28,08 рубля на облигацию и 2-31-й купоны - 30,42 рубля на облигацию).