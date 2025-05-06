ЕС намерен к концу 2025 года отказаться от 12 млрд куб. м спотового СПГ из России

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила дорожную карту отказа от российских энергоносителей, в частности, нефти и газа, говорится в ее пресс-релизе.

"Комиссия будет работать с государствами-членами, чтобы гарантировать, что общеевропейский поэтапный отказ от импорта российских энергоносителей будет постепенным и хорошо скоординированным по всему Союзу. Им будет предложено подготовить национальные планы к концу этого года, изложив, как они будут способствовать поэтапному отказу от импорта российского газа, ядерной энергии и нефти", - говорится в сообщении.

В период с 2021 по 2023 год ЕС сократил импорт российского газа более чем на 70% - со 150 млрд куб. м до 43 млрд куб. м. В 2024 году эта тенденция к снижению прекратилась, и импорт из России увеличился. Импорт СПГ вырос на 12% по сравнению с 2023 годом - с 18 млрд куб. м до 20 млрд куб. м, а трубопроводный - на 26%, с 25 млрд куб. м до 32 млрд куб. м, заметили в ЕК.

"Несколько государств-членов предприняли ранние действия по сокращению или даже запрету импорта российского газа, в том числе путем расторжения существующих контрактов с российскими поставщиками газа. Эстония, Литва, Латвия, Дания, Финляндия, Швеция, Германия, Польша, Хорватия, Мальта, Ирландия, Люксембург, Австрия и Чехия запретили или прекратили поставки газа из России. Однако некоторые государства-члены могли косвенно снабжаться газом российского происхождения через оптовые закупки на рынке", - говорится в дорожной карте.

Однако даже после прекращения транзита российского газа через Украину в 2025 году российский газ по-прежнему составляет около 13% от общего импорта газа ЕС. В настоящее время около двух третей импорта российского газа поставляется на основе долгосрочных контрактов с пунктом назначения в ЕС, в то время как около одной трети поставляется на спотовой (краткосрочной) основе. Оставшиеся объемы, как ожидается, не будут ликвидированы без дальнейших европейских действий, учитывая отсутствие коммерческих стимулов и действующих долгосрочных контрактов, подчеркнули в ЕК.

Конкретные законодательные предложения будут подготовлены в течение следующего месяца.

По данным ЕК, в 2024 году 15,1 млрд кубометров поступило из России транзитом через Украину, 16,5 млрд куб. м - по газопроводу "Турецкий поток", 20 млрд куб. м - в виде сжиженного природного газа (СПГ). В 2025 году ожидается, что 16,5 млрд куб. м придет по "Турецкому потоку" и 20 млрд куб. м - в виде СПГ.

Таким образом, на спотовой основе в ЕС из России сейчас поставляется около 12 млрд кубометров газа.

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