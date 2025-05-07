Фондовые индексы стран АТР повышаются в среду

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в среду на оптимизме, связанном с предстоящими переговорами США и Китая, а также новыми мерами поддержки экономики, объявленными центральным банком КНР.

Министерство торговли КНР сообщило, что вице-премьер страны Хэ Лифэн проведет переговоры с министром финансов США Скотом Бессентом. Ранее Бессент в интервью Fox News сообщил, что встретится с представителями Китая 10-11 мая.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизит норму обязательных резервов (RRR) для банков с 15 мая на 0,5 процентного пункта (п.п.), сообщил глава ЦБ Пань Гуншэн. Это обеспечит приток ликвидности в размере 1 трлн юаней ($138,9 млрд) в финансовую систему, сообщает агентство "Синьхуа". Центробанк также уменьшит процентную ставку по семидневным операциям обратного репо с 8 мая на 0,1 п.п. - до 1,4% с 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,56%, гонконгский Hang Seng - 0,88%.

Наибольший рост в Гонконге демонстрируют котировки акций Zhongsheng Group Holdings (+6,5%), Link Real Estate Investment Trust (+5,9%) и Trip.com Group (+3,4%).

Бумаги автопроизводителя Li Auto дорожают на 2,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi - дешевеют на 1,4%.

Японский Nikkei 225 прибавляет 0,08%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в апреле вырос до 52,4 пункта с 50 пунктов в марте, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме до 52,2 пункта. Сводный PMI повысился до 51,2 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее, тогда как предварительно сообщалось о росте на 51,1 пункта.

Лучшие результаты показывают бумаги Marubeni Corp. (+6,1%), Ryohin Keikaku Co. (+5,8%) и Japan Airlines Co. (+5,5%).

В технологическом секторе повышается рыночная стоимость Screen Holdings - на 0,5%, SoftBank Corp. - на 1,9%, Socionext Inc. - на 1,8%, Disco Corp. - на 0,7%, Lasertec Corp. - на 1,3%. Капитализация Advantest сокращается на 0,4%, Fuji Electric - на 2,1%, Sony Group Corp. - на 3,5%.

Бумаги автопроизводителей Nissan и Toyota дешевеют на 1,8% и 1,7% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,42%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижается на 0,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,8%. Капитализация чипмейкера SK Hynix увеличивается на 2,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимается на 0,36%.

Цена акций производителей урана Deep Yellow, Paladin Energy и Boss Energy увеличивается на 8%, 4,3% и 11,3% соответственно.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,4% и 1,2% соответственно.