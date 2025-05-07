Пауэлл планирует дождаться большей ясности с влиянием пошлин на экономику США

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США находится в "хорошем положении" для того, чтобы дождаться большей ясности в том, что касается внешнеторговой политики Белого дома и ее влияния на американскую экономику, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания по ставке.

Последствия введенных президентом Дональдом Трампом импортных пошлин, значительная часть из которых была затем приостановлена, для инфляции в США могут оказаться кратковременными, допустил Пауэлл.

"Я не думаю, что нам нужно спешить с изменением ключевой ставки", - сказал он, добавив, что неопределенность в плане последствий пошлин для инфляции и экономического роста сейчас слишком высока.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам третьего заседания подряд.

ФРС имеет две основные задачи - обеспечить максимальную занятость и инфляцию на уровне 2% в долгосрочной перспективе. При этом руководство отмечает возросшие риски роста безработицы и ускорения инфляции.

В случае, если эти риски материализуются, руководству центробанка придется "принимать очень непростое решение", сказал Пауэлл. Он добавил, что Федрезерв уже давно не сталкивался с ситуацией, когда две основные задачи ЦБ противоречат друг другу.

Если такое случится, ФРС постарается оценить, насколько каждый из аспектов отклоняется от цели, и будет принимать решение исходя из этого, сказал Пауэлл.

В ответ на вопрос журналиста о том, может ли случиться так, что Федрезерв не снизит ставку ни разу в текущем году, Пауэлл ответил, что все будет зависеть от поступающих статданных.

"При определенном сценарии будет уместным снизить ставку, при другом - нет", - сказал он.

Между тем Пауэлл подчеркнул, что пока американская экономика чувствует себя хорошо, в том числе безработица остается на сравнительно низком уровне в 4,2%. В такой ситуации нет повода для упреждающих действий, добавил он.

Пауэлл отказался комментировать недавние критические заявления Трампа о политике Федрезерва, в которых президент обвинял центробанк в недостаточно быстром смягчении денежно-кредитной политики.

Позднее в ходе ответа на вопросы журналистов о госрасходах Пауэлл отметил, что "Конгресс не нуждается в наших советах относительно налогово-бюджетной политики, как и мы не нуждаемся в их советах по денежно-кредитной политике".