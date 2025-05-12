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Медиакомпания Fox увеличила квартальную выручку на 27%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Fox Corp. увеличила выручку и сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $346 млн, или $0,75 в расчете на акцию, по сравнению с $666 млн, или $1,4 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,1 на акцию.

Выручка подскочила на 27%, до $4,37 млрд. Росту выручки поспособствовали высокие доходы от трансляции Супербоула, финала чемпионата по американскому футболу, который посмотрели 127,7 млн зрителей.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, составлял для скорректированной прибыли 92 цента на акцию, для выручки - $4,19 млрд.

Выручка от рекламы увеличилась в минувшем квартале на 65%, до $2,04 млрд. Телевизионные доходы выросли на 40%, от кабельной сети (включая каналы Fox Business Network и Fox Sports 1) - на 12%. Тем временем операционные расходы подскочили на 45%, до $2,97 млрд.

Fox Супербоул Fox Corp Fox Sports 1 Fox Business Network
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