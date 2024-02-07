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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Fox, Warner Bros. и "дочка" Disney создают спортивную стриминговую платформу

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американские Fox Corp., Warner Bros. Discovery и ESPN, принадлежащая Walt Disney Co., согласовали основные условия создания новой стриминговой платформы для спортивного контента, говорится в сообщении Disney.

Каждому из партнеров будет принадлежать треть этого совместного предприятия.

Запуск платформы запланирован на осень 2024 года, ее название не сообщается. Она объединит в себе ряд традиционных телеканалов, включая ESPN, ABC, Fox, TNT, а также стриминговый сервис ESPN+. Кроме того, предполагается возможность подписки на нее в пакете с сервисами Disney+, Hulu и Max.

Новый сервис будет показывать тысячи спортивных мероприятий, включая игры американских Национальной футбольной лиги (NFL), Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), Главной лиги бейсбола (MLB) и Национальной хоккейной лиги (NHL), а также матчи по классическому футболу, теннису, гольфу и поединки бойцов смешанных единоборств в рамках турниров Ultimate Fighting Championship (UFC).

Детали ценовой политики будут объявлены позднее.

MarketWatch сравнивает новое СП с платформой Hulu на момент ее запуска, когда она принадлежала ABC, Fox и NBCUniversal.

Disney Fox Warner Bros ESPN
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