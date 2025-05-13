Минфин РФ 14 мая проведет аукцион по размещению ОФЗ 26248

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 14 мая проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 в объеме остатков, доступных для размещения, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 4 июня 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 68,13 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).