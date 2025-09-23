Решетников призвал обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Эксперимент с налоговым режимом для самозанятых граждан – налогом на профессиональный доход – постепенно близится к завершению, и обсуждение новой конструкции надо начинать уже сейчас, чтобы не принимать решения в последний момент и дать людям время на адаптацию, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Этот эксперимент стартовал с 2019 года, сначала в нескольких регионах, а затем на всей территории РФ. На конец августа в России было 14,3 млн самозанятых против 11,2 млн год назад. При доходах до 2,4 млн руб. в год самозанятые выплачивают налог на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц/ИП), других обязательных платежей нет.

"Тема с самозанятыми: поддерживаем вас, что нуждается во внимании и в таком анализе и принятии решений", - сказал Решетников во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, комментируя реплику его председателя Андрея Кутепова, обратившего внимание на рост численности самозанятых.

Сейчас, по его словам, ведомства настраивают контрольно-надзорную деятельность, выявляя по параметрам риска те компании, которые "по факту под видом самозанятых трансформируют трудовые отношения".

"Мы исходим из того, что сейчас нужно решать по линии именно контроля трудовых отношений, налаживать эти темы. Но, как вы знаете, правительство обещало не трогать вопросы института самозанятых десять лет. Десять лет заканчиваются в 2028 году, 2028 год не за горами. Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению: что дальше? Более того, вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн рублей, у них лимит 60 млн рублей. И ставка налогообложения у них может быть не 4-6%, а может быть и 1%, потому что у нас многие регионы упрощенку до 1% снизили. Поэтому надо весь этот набор вопросов собирать и решать комплексно и системно, а не дергая какие-то одни ниточки, а именно готовить комплексную такую систему", - сказал Решетников.

"А учитывая то, что к ней людям надо будет адаптироваться, то наверное, время принятия решений - не конец 2028 года, чтобы с 1 января 2029-го что-то изменилось, а наверное, надо всерьез всю концепцию в 2026 году проработать. Продумать, представить, и может быть, какими-то шагами уже начать имплементировать этот вопрос", - добавил министр.

Глава Минэкономразвития не впервые поднимает проблему "налогового арбитража" на рынке труда, дающего отдельным компаниям, активно использующим льготные режимы, преимущества перед бизнесом, работающим по классической схеме.

"Очень разный уровень налоговой нагрузки при покупке труда по разным налоговым режимам. Когда труд покупают как труд, как трудовые отношения, платят НДФЛ и социальные взносы, и когда труд покупают через самозанятых, через гражданско-правовую форму", - обращал внимание Решетников на встрече президента Владимира Путина с членами "Деловой России" в мае этого года.

"Мы с Минфином и налоговой службой ведем дискуссии, и у нас есть общее мнение, что нам все-таки надо как-то эту систему нормализовывать. По крайней мере, чтобы когда юрлица покупают труд в разных формах, различных искажений было меньше. Потому что когда самозанятых вводили, мы все-таки вводили их в отношении физики к физикам. Когда юрлица начинают в большом объеме нанимать самозанятых, там достаточно много признаков есть трансформации трудовых отношений", - сказал министр.

Глава государства в свою очередь отметил, что "ни в коем случае не нужно предпринимать шаги, которые загнали бы самозанятых в тень". "Здесь нужно быть очень аккуратными", - подчеркнул тогда Путин, комментируя высказывания Решетникова.