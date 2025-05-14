Установка по очистке дымовых газов на аглофабрике "Евраз ЗСМК" подорожала в 4 раза

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Инвестиции в проект строительства серогазоочистки дымовых газов на аглофабрике АО "Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", Новокузнецк, входит в Evraz) составляют 21 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Как сообщалось, на май 2022 года инвестиции в проект превышали 5 млрд рублей. Таким образом, показатель вырос в 4 раза.

Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2026 год, в то время как ранее планировалось завершить строительство в 2024 году.

"В процессе производства агломерата из высокосернистой руды образуются газообразные вещества. Установка обеспечит высокую степень очистки дымовых газов от диоксида серы и сократит его выброс в атмосферу на 70%", - напоминает пресс-служба. Комплекс строится в рамках федерального проекта "Чистый воздух".

14 мая на меткомбинате смонтировали финальный элемент самого высокого (150 метров) объекта комплекса серогазоочистки, он выполнен с учетом сейсмической активности региона. По данным вице-президента Evraz, руководителя дивизиона "Сибирь" Павла Синяева, общие затраты "Евраз ЗСМК" на экологические проекты в 2025-2026 годах превысят 20 млрд рублей.

О планах строительства газоочистки на меткомбинате в Новокузнецке Evraz заявил в 2019-2020 годах, тогда стоимость объекта составляла 3,5 млрд рублей, к маю 2022 года она выросла в 1,4 раза и превысила 5 млрд рублей. В "Евраз ЗСМК" "Интерфаксу" тогда пояснили, что изменение бюджета проекта связано с ростом стоимости оборудования, материалов и проектных решений.

"Евраз ЗСМК" образован в 2011 году, производит длинномерную продукцию строительного и машиностроительного сортамента, включая рельсы для железной дороги, трамвайных путей и метрополитена.