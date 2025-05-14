Поиск

Установка по очистке дымовых газов на аглофабрике "Евраз ЗСМК" подорожала в 4 раза

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Инвестиции в проект строительства серогазоочистки дымовых газов на аглофабрике АО "Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", Новокузнецк, входит в Evraz) составляют 21 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Как сообщалось, на май 2022 года инвестиции в проект превышали 5 млрд рублей. Таким образом, показатель вырос в 4 раза.

Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2026 год, в то время как ранее планировалось завершить строительство в 2024 году.

"В процессе производства агломерата из высокосернистой руды образуются газообразные вещества. Установка обеспечит высокую степень очистки дымовых газов от диоксида серы и сократит его выброс в атмосферу на 70%", - напоминает пресс-служба. Комплекс строится в рамках федерального проекта "Чистый воздух".

14 мая на меткомбинате смонтировали финальный элемент самого высокого (150 метров) объекта комплекса серогазоочистки, он выполнен с учетом сейсмической активности региона. По данным вице-президента Evraz, руководителя дивизиона "Сибирь" Павла Синяева, общие затраты "Евраз ЗСМК" на экологические проекты в 2025-2026 годах превысят 20 млрд рублей.

О планах строительства газоочистки на меткомбинате в Новокузнецке Evraz заявил в 2019-2020 годах, тогда стоимость объекта составляла 3,5 млрд рублей, к маю 2022 года она выросла в 1,4 раза и превысила 5 млрд рублей. В "Евраз ЗСМК" "Интерфаксу" тогда пояснили, что изменение бюджета проекта связано с ростом стоимости оборудования, материалов и проектных решений.

"Евраз ЗСМК" образован в 2011 году, производит длинномерную продукцию строительного и машиностроительного сортамента, включая рельсы для железной дороги, трамвайных путей и метрополитена.

Evraz Евраз ЗСМК Новокузнецк Павел Синяев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ России и Египта обсудят увеличение доли нацвалют в расчетах

ОПЕК понизила оценку роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, на 100 тыс. б/с

ОПЕК понизила оценку роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, на 100 тыс. б/с

ОПЕК отметила рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в марте на 2% к февралю

В РФ заявили, что цены на топливо в рознице стабильны, дефицита на рынке нет

В РФ заявили, что цены на топливо в рознице стабильны, дефицита на рынке нет

SpaceX наметила испытательный пуск лунной ракеты и корабля Starship на 22 мая

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана71 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });