Поиск

"Юнипро" снизила прибыль по РСБУ в I квартале до 11,3 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ в январе-марте 2025 года составила 11,27 млрд руб. против 12,4 млрд руб. в аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Таким образом, она сократилась на 9%.

Выручка за период увеличилась с 35,45 млрд до 36,23 млрд руб. Как уточняет компания в своем пресс-релизе, выручка от продаж электроэнергии увеличилась на 26,8% (абсолютный показатель не приводится ни в отчетности, ни в пресс-релизе - ИФ) на фоне роста производства в первом квартале. "Кроме того, индексация цен на газ и уголь обеспечили увеличение цены электроэнергии рынка на сутки вперед и рост выручки компании от продаж электроэнергии", - уточняется в сообщении.

При этом выручка от продажи мощности снизилась на 34% на фоне окончания действия договора о предоставлении мощности по третьему энергоблоку Березовский ГРЭС осенью прошлого года. "При этом ежегодная индексация цен продажи мощности по результатам КОМ, тарифов на продажу мощности по РД, цены КОММод по модернизированному энергоблоку №1 Сургутской ГРЭС-2 частично компенсировала отрицательный эффект от завершения ДПМ", - уточняют в "Юнипро".

Себестоимость продаж, согласно отчетности, составила 26,12 млрд руб. после 22,32 млрд руб. годом ранее.

Как сообщалось, станции компании в первом квартале увеличили производство электроэнергии на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,22 млрд кВт.ч. Выработка тепловой энергии снизилась на 15,1%, до 714 тыс. Гкал.

"Юнипро" в РФ принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной прошлого года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.

Юнипро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЭА символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 г.

МЭА символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 г.

Падение цен на российскую нефть ниже "потолка" понизило ставки на ее фрахт

МЭА снизило прогноз добычи нефти в США на 110 тыс. б/с в 2025 г. и на 240 тыс. б/с - в 2026 г.

Рубль утром заметно дешевеет в паре с юанем на фоне сильно упавшей нефти

Минпромторг расширит на грузовики практику авансирования госзакупок в размере 80%

Brent подешевела до $64,58 за баррель

Brent подешевела до $64,58 за баррель

Dow Jones завершил торги в среду снижением, S&P 500 и Nasdaq выросли

Dow Jones завершил торги в среду снижением, S&P 500 и Nasdaq выросли

Покупка валюты клиентами банков в апреле достигла минимума с прекращения части валютных торгов на Мосбирже

Покупка валюты клиентами банков в апреле достигла минимума с прекращения части валютных торгов на Мосбирже

Росстат отметил продолжение роста цен на картофель

Инфляция в РФ с 6 по 12 мая составила 0,06%, годовая замедлилась до 10,1%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6372 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана72 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });