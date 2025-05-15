"Юнипро" снизила прибыль по РСБУ в I квартале до 11,3 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ в январе-марте 2025 года составила 11,27 млрд руб. против 12,4 млрд руб. в аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Таким образом, она сократилась на 9%.

Выручка за период увеличилась с 35,45 млрд до 36,23 млрд руб. Как уточняет компания в своем пресс-релизе, выручка от продаж электроэнергии увеличилась на 26,8% (абсолютный показатель не приводится ни в отчетности, ни в пресс-релизе - ИФ) на фоне роста производства в первом квартале. "Кроме того, индексация цен на газ и уголь обеспечили увеличение цены электроэнергии рынка на сутки вперед и рост выручки компании от продаж электроэнергии", - уточняется в сообщении.

При этом выручка от продажи мощности снизилась на 34% на фоне окончания действия договора о предоставлении мощности по третьему энергоблоку Березовский ГРЭС осенью прошлого года. "При этом ежегодная индексация цен продажи мощности по результатам КОМ, тарифов на продажу мощности по РД, цены КОММод по модернизированному энергоблоку №1 Сургутской ГРЭС-2 частично компенсировала отрицательный эффект от завершения ДПМ", - уточняют в "Юнипро".

Себестоимость продаж, согласно отчетности, составила 26,12 млрд руб. после 22,32 млрд руб. годом ранее.

Как сообщалось, станции компании в первом квартале увеличили производство электроэнергии на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,22 млрд кВт.ч. Выработка тепловой энергии снизилась на 15,1%, до 714 тыс. Гкал.

"Юнипро" в РФ принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной прошлого года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.