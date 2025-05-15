Ирландский производитель готовой еды Greencore купит конкурента за 1,2 млрд фунтов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ирландский производитель готовой еды и полуфабрикатов Greencore Group покупает британского конкурента Bakkavor Group за 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд), сообщает Greencore.

Сделку одобрили советы директоров обеих компаний.

По условиям сделки, акционеры Bakkavor получат за каждую свою бумагу по 85 пенса плюс 0,604 акции Greencore. Таким образом, британская компания оценена в 200 пенсов за акцию, что на 32% выше рыночной цены ее бумаг на 13 марта - последний день до появления информации об интересе к ней со стороны Greencore.

Объединение Greencore и Bakkavor создаст компанию с годовой выручкой порядка 4 млрд фунтов. Акционерам Greencore будет принадлежать 56% новой компании, акционерам Bakkavor - 44%.

Bakkavor отклонила два предыдущих предложения Greencore и приняла улучшенное предложение, полученное в апреле, после завершения due diligence.

Greencore выпускает сэндвичи, охлажденную и замороженную готовую еду, а также кулинарные соусы, являясь поставщиком крупных британских супермаркетов. Bakkavor также поставляет готовую пиццу, хлеб, салаты и другую еду ведущим британским сетям, включая Tesco и J Sainsbury.