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Эксперимент по цифровизации перевозок зерна пройдет в РФ по 31 октября

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Эксперимент по цифровизации перевозок зерна стартовал в РФ в начале мая, сообщает Минсельхоз.

Он предусмотрен постановлением правительства РФ, подписанным 30 апреля 2025 года, и пройдет по 31 октября 2025 года.

Согласно сообщению, при оформлении перевозок партий зерна и продуктов его переработки используется государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). В пилотном проекте участвуют Минсельхоз, Минтранс и Федеральная налоговая служба.

"Эксперимент предусматривает добровольное участие в тестировании грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей и операторов информационных систем. Для этого им необходимо подать заявку. В рамках пилотного проекта будет осуществляться обмен электронными транспортными накладными, путевыми листами и сопутствующими данными через ГИС ЭПД, интегрированную с ФГИС "Зерно" Минсельхоза и автоматизированной информационной системой ФНС - АИС "Налог-3", - говорится в сообщении.

Как считают в Минсельхозе, участие в эксперименте станет новым этапом развития ФГИС "Зерно" как во взаимодействии с пользователями, так и с иными государственными информационными системами. Проверка данных через другие сервисы будет способствовать повышению их достоверности и позволит экономить время, уточняется в сообщении.

По итогам эксперимента будет дана оценка эффективности взаимодействия систем на основании установленных критериев и возможности внедрения цифровизации на постоянной основе. "Реализация проекта значительно сократит бумажный документооборот и повысит прозрачность логистических процессов, что существенно снизит издержки бизнеса и создаст равные условия для всех участников рынка", - подчеркивается в сообщении.

Минсельхоз РФ
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