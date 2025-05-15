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Промпроизводство в США в апреле не изменилось вопреки прогнозам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В США в апреле объем промышленного производства не изменился по сравнению с мартом, сообщила Федеральная резервная система.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

В марте было зафиксировано снижение показателя на 0,3%.

Производство в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце сократилось на 0,4%, что стало максимальным снижением с октября 2024 года. Аналитики предполагали уменьшение на 0,2%. В том числе выпуск транспортных средств и запасных частей к ним упал на 1,9%.

Производство в добывающей промышленности (включая выпуск нефти и газа) снизилось на 0,3%. Между тем в транспортировке газа и электроэнергии производство подскочило на 3,3%.

Использование производственных мощностей в США в апреле опустилось до 77,7% по сравнению с 77,8% месяцем ранее. Аналитики не ожидали изменения с мартовского уровня.

Промпроизводство в США в апреле увеличилось на 1,5% в годовом выражении (после роста на 1,3% в предыдущий месяц). В том числе выпуск в обрабатывающей промышленности повысился на 1,2%, в добывающей промышленности - на 0,7%.

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