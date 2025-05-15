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ЦБ расширил требования к иностранным цифровым правам для входа на рынок РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Банк России расширил требования к иностранным цифровым правам (ИЦП), которые заходят на российский рынок, говорится в сообщении регулятора.

Согласно указанию ЦБ, иностранные цифровые права не должны быть связаны с ценными бумагами, выпущенными недружественными эмитентами. Кроме того, такие инструменты не должны удостоверять права на получение криптовалюты или ИЦП, которые не допущены к обращению на территории России.

В условиях выпуска ИЦП должны отсутствовать любые указания на возможную блокировку со стороны как самих эмитентов, так и платежных агентов или контролирующих их лиц.

Также необходимо, чтобы в списке государств, где возможно исполнение требований по ИЦП, была хотя бы одна дружественная страна. Кроме того, в случае возникновения споров в отношении цифровых инструментов они не должны рассматриваться в недружественных юрисдикциях.

В России такие ИЦП смогут покупать только юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Требования к ИЦП в указании направлены на защиту инвесторов от повышенных рисков, связанных с приобретением таких инструментов, отмечает регулятор.

Указание Банка России вступает в силу 26 мая 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин в августе 2024 года подписал закон, который позволяет иностранным цифровым финансовым активам (ЦФА) торговаться на российских блокчейн-площадках. ЦБ РФ вправе вводить запрет на размещение отдельных выпусков, если увидит угрозу финансовой стабильности. Речь идет о зарубежных ЦФА, которые подпадают под определение, прописанное для этого вида активов в российском законодательстве, то есть это могут быть права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ содержится 15 участников: платформы Т-Банка, ВТБ, МРЦ, "Токеник", "Токеон" ПСБ, платформа Сбербанка, Альфа-банка, "БКС Холдинга", Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС").

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