Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу умеренно подрос в рамках коррекции после отката накануне из-за неопределенности с началом переговоров РФ-Украина по урегулированию военного конфликта; внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы, пытается стабилизироваться нефть (фьючерс на Brent торгуется у $64,4 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов подросли на 0,2%, лидируют в росте акции "ФосАгро" (+2,4%), "Аэрофлота" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2846,48 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1116,49 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 мая, составляет 80,3134 руб. (+8,97 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,2% "префы"), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,6%), ОК "Русал" (-0,3%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским 15 мая прибыла в Стамбул для проведения переговоров с представителями Украины. Однако переговоры российской и украинской делегаций в четверг не состоялись и были перенесены на пятницу. Россия будет ждать представителей Украины для переговоров в пятницу с 10:00, заявил Мединский. "Завтра с утра, буквально с 10 утра мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу", - сказал он журналистам в четверг вечером.

Президент РФ Владимир Путин в минувшее воскресенье предложил возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры с Украиной, прерванные в 2022 году.

Президент США Трамп в четверг заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходима его личная встреча с президентом России Путиным, сообщило агентство Bloomberg. "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - приводит агентство слова Трампа о решении украинского кризиса.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки встречи президентов РФ и США на ближайшие дни пока не ведется, вопрос в предметном плане не поднимался.

По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, позитивные новости из Стамбула могут спровоцировать восстановление рынка акций РФ.

Накануне рынок акций РФ снизился вместе с нефтью (фьючерс на марки Brent вернулся в диапазон $60-65 за баррель), а также на фоне переноса начала переговоров РФ-Украина на пятницу. В конце недели инвесторы могут занять выжидательную позицию до появления первых новостей с переговоров в Стамбуле. В ходе сессии основной фокус инвесторов будет сосредоточен на геополитических новостях, что приведет к росту волатильности и может спровоцировать направленное движение рынка. В случае позитивных сигналов из Турции, индекс МосБиржи может перейти к восстановлению и попытается выйти в район 2900 пунктов. В целом, в пятницу ожидаются колебания индекса МосБиржи в диапазоне 2820-2920 пунктов, считает Зварич.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что накануне рынок акций РФ не дождался начала переговоров по Украине, все ожидания сместились на пятницу.

"Мы бы не стали рассчитывать на скорое принятие каких-то стратегических решений, но даже позитивная риторика по итогам переговоров РФ-Украина может сформировать волну локальных покупок", - считает эксперт.

Между тем, техническая картина говорит о наличии потенциала для снижения. На дневном графике индекса МосБиржи прорисовывается фигура "сходящийся треугольник" с нижней границей в районе 2800 пунктов. Сопротивление лежит чуть выше 2900 пунктов, причем оно очень сильное - эта линия поддержки нисходящего тренда с конца февраля уже много раз прерывала рост и разворачивала рынок вниз. Для слома тренда необходим мощный новостной позитив, полагает Антонов.

При пробое "треугольника" к движению стоит спекулятивно присоединяться, но помнить, что новостной фон в ближайшие дни обещает быть очень противоречивым, и поэтому "техника" может не сработать в полной мере, предупреждает представитель "Алор брокер".

В США в четверг подросли индексы акций Dow Jones (+0,7%) и S&P 500 (+0,4%), но просел Nasdaq (-0,2%); инвесторы оценивали новости корпоративного сектора и макроэкономические статданные.

Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики в среднем не прогнозировали изменения показателя. В марте, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 1,7%, а не на 1,4%, как было объявлено ранее.

Число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе составило 229 тыс., как и неделей ранее, что совпало с ожиданиями рынка.

Объем промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае снизился до минус 9,2 пункта по сравнению с минус 8,1 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс опустится до минус 10 пунктов, согласно результатам опроса Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это первое снижение показателя с октября 2023 года и самое значительное за пять лет (с апреля 2020 года). Падение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл предупредил о рисках шоков предложения и волатильной инфляции и дал сигнал о том, что процентные ставки останутся повышенными.

В Азии в пятницу также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 топчется на уровне четверга, австралийский ASX Australia подрос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,2%).

ВВП Японии в первом квартале 2025 года уменьшился на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Это первое снижение за год. Аналитики прогнозировали в среднем сокращение на 0,1%, по данным Trading Economics. Снижение ВВП Японии в пересчете на годовые темпы составило 0,7%. В октябре-декабре данный показатель вырос на 2,4%, а не на 2,2%, как было объявлено ранее.

Объем экспорта Японии сократился впервые за год - на 0,6%, в то время как импорт увеличился на 2,9%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются стабилизироваться после отката накануне на новостях о готовности Ирана подписать соглашение с США по атому на определенных условиях.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по мосмковскому времени составила $64,37 за баррель (-0,2% и -2,4% в четверг), июньская цена фьючерса на WTI - $61,44 за баррель (-0,2% и -2,4% накануне).

Заключение соглашения между США и Ираном может повлечь за собой отмену санкций против иранского энергетического сектора и увеличение предложения нефти на рынке. О том, что стороны близки к заключению сделки, в четверг заявил президент США Дональд Трамп.

Поддержу котировкам фьючерсов на нефть оказывают надежды на нормализацию торговых отношений между США и Китаем. Страны договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней и продолжат вести переговоры. Опасения того, что торговая война между Вашингтоном и Пекином может привести к замедлению экономического роста и ослаблению спроса на энергоносители, оказывали негативное влияние на настроения участников рынка последние месяцы.