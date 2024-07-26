Минпромторг РФ планирует переформатировать программу поддержки сельхозтехники

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Программа субсидирования производителей сельхозтехники в рамках постановления правительства № 1432 может быть дофинансирована при наличии бюджетных источников, направления поддержки при этом планируется пересмотреть, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов по итогам поездки в Ростовскую область и посещения предприятий "Ростсельмаша".

"Поговорили о программе поддержки "1432", мы надеемся ее донастроить и дофинансировать. Понятно, что наши аграрии, растениеводы ориентируются на нее и ждут дополнительных каких-то вливаний. Сделаем это при наличии источников. Думаю, что возможные дополнительные ресурсы из бюджета направим в том числе и на эту программу", - приводит пресс-служба министерства слова Алиханова.

"Но вообще сейчас с Минсельхозом обсуждаем возможность переформатирования этой программы, большего акцента на навесной и прицепной технике, на других типах нишевой узкоспециализированной техники, которые нам либо нужно модернизировать, либо осваивать их производство", - отметил министр.

Он добавил, что вопрос будет прорабатываться совместно с "Ростсельмашем" и другими производителями специальной техники.

Ранее Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) заявляла, что считает недостаточным объем финансирования "программы 1432" (субсидии производителям отечественной сельхозтехники для ее продажи со скидками) в объеме 8 млрд руб. на текущий год вместо необходимых 20 млрд руб., а также отмечает малые объемы финансирования льготного кредитования на покупку сельхозмашин на фоне высокой ставки ЦБ.

Как в июле сообщали "Интерфаксу" в ассоциации, по итогам первого полугодия 2024 года отгрузки сельхозтехники российского производства сократились на 10%, до 107,4 млрд рублей. Производители связывали негативную динамику со снижением платежеспособного спроса со стороны сельхозпроизводителей.