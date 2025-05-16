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Полугодовая выручка Simple Group выросла на 32% до 22,8 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Выручка Simple Group, одного из ведущих импортеров и дистрибьюторов алкоголя в России, в первом полугодии 2024/2025 финансового года (июль-декабрь 2024 года) составила 22,8 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее.

EBITDA за этот период составила 2,8 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - 12,5%.

В 2023/2024 фингоду группа получила выручку в размере 31,6 млрд рублей против 22,9 млрд рублей годом ранее, EBITDA - 4 млрд рублей против 3,2 млрд рублей, рентабельность - 12,8% против 13,9% соответственно. В частности, выручка канала b2b увеличилась до 19,5 млрд рублей с 14,3 млрд рублей, b2c - до 12,1 млрд рублей с 8,6 млрд рублей годом ранее.

Совокупный среднегодовой темп роста выручки за период с 2020/2021 по 2023/2024 финансовые годы составил 21,5%, сказано в презентации группы.

Презентация приурочена к выпуску облигаций ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group). Компания 20 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-03 с фиксированными купонами, 28 мая - на флоатер серии 001Р-04. Книги заявок будут открыты с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

Срок обращения серии 001Р-03 составит 1 год и 3 месяца, объем - не более 1 млрд рублей; серии 001Р-04 - 2 года, объем - не более 2 млрд рублей. По выпуску 001Р-03 будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купонов - не выше 24% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 26,83% годовых.

По выпуску серии 001Р-04 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 400 б.п.

Организатором и агентом по размещению является компания БКС. Оферент - ООО "Симпл групп" (рейтинг АКРА A-(RU) со стабильным прогнозом).

Техразмещение выпуска серии 001Р-03 запланировано на 23 мая, серии 001Р-04 - на 2 июня.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд рублей.

Simple Group - импортер тихих, игристых и шампанских вин. В портфеле компании более 5 тыс. вин из 45 стран, коллекция брендов крепких спиртных напитков в каждой значимой категории, минеральной воды и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров. В группу также входит розничный бизнес SimpleWine (винотеки и онлайн-витрина simplewine.ru), ресторан Grand Cru, медиагруппа Simple Media и школа вина "Энотрия".

Simple Simple Group Grand Cru Simple Media Симпл
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