Российская "дочка" Parmalat получила годовой чистый убыток в 20 тысяч рублей
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - АО "Белгородский молочный комбинат" (БМК, российская "дочка" итальянской корпорации Parmalat) в 2024 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 20 тысяч рублей против прибыли годом ранее, говорится в отчете компании.
Выручка БМК выросла на 25% до 10,4 млрд рублей, однако себестоимость при этом увеличилась на 35%, до 10,1 млрд рублей.
Объем выручки от продаж стерилизованного молока за прошлый год возрос на 26,6%, до 5,9 млрд рублей, стерилизованных сливок - на 33,4%, до 2,58 млрд рублей, сырково-творожной продукции - на 12,1%, до 726,6 млн рублей, фруктовых соков и напитков - на 24,7%, до 722,7 млн рублей.
Финансовые показатели АО "Белгородский молочный комбинат" (в тысячах рублей):
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка
|10 441 906
|8 325 164
|+25,4%
|Себестоимость продаж
|10 137 457
|7 490 335
|+35,3%
|Валовая прибыль
|304 449
|834 829
|-2,7 раза
|Прибыль от продаж
|75 173
|644 608
|-8,6 раза
|Прибыль до налогообложения
|3 878
|641 302
|-165,4 раза
|Чистая прибыль (убыток)
|(20)
|521 248
Кредиторская задолженность предприятия за год увеличилась с 524,9 млн рублей до 709,5 млн рублей, дебиторская - с 2,05 млрд рублей до 2,09 млрд рублей.
АО "Белгородский молочный комбинат" создано в 1993 году. Основной вид деятельности - переработка молока, производство сыра, кисломолочной и цельномолочной продукции. Компания имеет филиал в Свердловской области. Продает продукцию под торговыми марками "Пармалат" и "Белый город".
Владельцем 99,75% акций, согласно отчету комбината, является итальянская Parmalat S.p.A. В числе акционеров также ООО "Лакталис МК" (0,22%) и физлица.