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Российская "дочка" Parmalat получила годовой чистый убыток в 20 тысяч рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - АО "Белгородский молочный комбинат" (БМК, российская "дочка" итальянской корпорации Parmalat) в 2024 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 20 тысяч рублей против прибыли годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка БМК выросла на 25% до 10,4 млрд рублей, однако себестоимость при этом увеличилась на 35%, до 10,1 млрд рублей.

Объем выручки от продаж стерилизованного молока за прошлый год возрос на 26,6%, до 5,9 млрд рублей, стерилизованных сливок - на 33,4%, до 2,58 млрд рублей, сырково-творожной продукции - на 12,1%, до 726,6 млн рублей, фруктовых соков и напитков - на 24,7%, до 722,7 млн рублей.

Финансовые показатели АО "Белгородский молочный комбинат" (в тысячах рублей):

2024г2023гДинамика
Выручка10 441 9068 325 164+25,4%
Себестоимость продаж10 137 4577 490 335+35,3%
Валовая прибыль304 449834 829-2,7 раза
Прибыль от продаж75 173644 608-8,6 раза
Прибыль до налогообложения3 878641 302-165,4 раза
Чистая прибыль (убыток)(20)521 248

Кредиторская задолженность предприятия за год увеличилась с 524,9 млн рублей до 709,5 млн рублей, дебиторская - с 2,05 млрд рублей до 2,09 млрд рублей.

АО "Белгородский молочный комбинат" создано в 1993 году. Основной вид деятельности - переработка молока, производство сыра, кисломолочной и цельномолочной продукции. Компания имеет филиал в Свердловской области. Продает продукцию под торговыми марками "Пармалат" и "Белый город".

Владельцем 99,75% акций, согласно отчету комбината, является итальянская Parmalat S.p.A. В числе акционеров также ООО "Лакталис МК" (0,22%) и физлица.

Parmalat Пармалат БМК Белгородский молочный комбинат
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