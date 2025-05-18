Неудачей закончился запуск на орбиту индийского спутника дистанционного зондирования Земли

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель PSLV-XL из-за возникших технических проблем в третьей ступени в ходе полета не смогла в воскресенье вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии в 05:59 по местному времени (в 03:29 по Москве).

Спутник, срок службы которого рассчитан на пять лет, должен был предоставлять высококачественные изображения при любых погодных условиях и освещённости. Его радар с синтезированной апертурой имеет разрешение до 1 м.

Аппарат массой 1696 кг должен был стать частью орбитальной группировки индийских радарных спутников, которые используются для радиолокационной съёмки в интересах сельского и лесного хозяйства, для изучения состояния грунта, поверхностных вод, картирования наводнений, а также военной разведки. Эти спутники размещены на низкой околоземной орбите на высоте около 535 км над поверхностью Земли.