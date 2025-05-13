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Ракета SpaceX вывела на орбиту вторую за день группу интернет-спутников Starlink

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 28 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 1:02 по времени Восточного побережья США (8:02 по московскому времени). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска из Флориды первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 28-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

Ранее во вторник ракета Falcon 9 компании SpaceX, запущенная с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии, вывела на орбиту группу из 26 аппаратов Starlink.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 8,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 7,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 34 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink США Falcon 9
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