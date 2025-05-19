"Кама" может разместить часть производств электрокара в Хабаровском крае

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - АО "Кама", занимающееся проектом создания электромобиля "Атом", и власти Хабаровского края заключили соглашение о сотрудничестве по развитию электромобильности в регионе, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания на полях Российско-Китайского форума в Хабаровске в понедельник.

"Сборочные площадки в Татарстане, но мы здесь с АО "Кама" уже планируем открытие производственных цехов по изготовлению отдельных компонентов, которые в последующем будут устанавливаться на эти машины", - пояснил "Интерфаксу" министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков.

По его словам, конкретные компоненты и площадка для размещения производств пока не определены, но предполагается, что часть производств откроется в Хабаровском районе, часть - в Комсомольске-на-Амуре.

"Производство российских электромобилей – это целый концепт, интеллектуальная разработка, полностью цифровая. Будут производиться и беспилотники на этой базе. Это полностью российский производитель, который разработал несколько опытных образцов, выходит в серийное производство. Мы хотим, чтобы Хабаровский край был одним из первых, где будет проходить апробация. Это и такси, и каршеринг, общественный транспорт," - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, выпускать электромобили "Атом" планируется на московском автозаводе "Москвич", технологическим партнером которого является "КАМАЗ". Компания заявляла о желании поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга. Ранее сообщалось о планах начать выпуск с 2025 года.

АО "Кама" было зарегистрировано в августе 2021 года при участии гендиректора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина. Позже в состав акционеров АО вошли "КАМАЗ" и "Росатом". Кроме них участником проекта по созданию электрокара является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В июне 2024 года фонд сообщил, что вложит в проект 2 млрд рублей, а в августе объявил о привлечении китайской корпорации XY Group ("Сюань Юань"), совместно с которой будет изучена возможность локализации "Атома" в китайском Харбине и перспектива создания там R&D-центра.