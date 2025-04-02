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Венчурный фонд "Софтлайна" инвестирует 3 млрд рублей в SaaS-стартапы

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Softline Venture Partners (SVP, венчурный фонд ПАО "Софтлайн") запускает отбор B2B-стартапов в сфере SaaS (Software as a Service), готов инвестировать в них 3 млрд рублей, сообщает телеграм-канал "Софтлайна".

Компания рассматривает для инвестиций B2B продукты с выручкой от 100 млн рублей, имеющие собственную разработку, сложные для копирования программные решения.

SVP будет оценивать компетенции команды, потенциал для роста и конкурентные преимущества. Размер и условия инвестиций будут зависеть от стадии развития и финансовых показателей компании.

"Модель партнерства простая и честная: больше результат - больше выплаты. Схема инвестиций также позволяет выкупить миноритариев или сделать частичный кэш-аут. Возможность интеграции с другими технологическими решениями SL Soft позволяет резко нарастить функциональность решения", - прокомментировал CEO SL Soft (входит в ГК Softline) Александр Аболмасов.

Softline Venture Partners будет принимать заявки до 1 июля.

Softline Александр Аболмасов SL Soft Softline Venture Partners Софтлайн
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