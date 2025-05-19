Проект дороги между МКАД и СВХ на востоке Москвы оценили в 17 млрд рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Москва ищет подрядчика для выполнения изысканий и строительства дороги, соединяющей Северо-Восточную хорду с МКАД через Курганскую улицу.

Согласно материалам сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта - 17 млрд рублей. Заявки принимаются до 4 июня.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в конце 2021 года одобрила проект планировки территории участка улично-дорожной сети, расположенной в районах Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово, Измайлово и Преображенское на востоке города. На этом участке и предусматривается дорога, соединяющая СВХ с Курганской улицей. В рамках проекта предполагается строительство улиц местного и районного значения общей протяженностью более 8 км, включая создание проезжих частей, эстакады, тротуаров, велодорожек, наземного пешеходного перехода и сопутствующей инфраструктуры.

"После реализации проекта жители Гольянова и Метрогородка смогут с комфортом доехать не только до ближайшей станции метро "Щелковская", но и до крупного транспортно-пересадочного узла, в который входят станция метро "Черкизовская", станция МЦК "Локомотив" и железнодорожный вокзал Восточный. По проекту в этих районах будут сформированы новые маршруты общественного транспорта, что позволит с комфортом добираться пассажирам до рабочих мест и других точек притяжения", - говорила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.