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ГК "Дамате" завершила переход в российскую юрисдикцию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ГК "Дамате", ведущий производитель мяса индейки в России, завершила переход в российскую юрисдикцию.

Как сообщается в пресс-релизе группы, регистрация холдинговой компании - международной компании акционерного общества "Дамате" (МКАО "Дамате") в САР на острове Октябрьский в Калининграде и исключение из реестра в зарубежной юрисдикции стало финальным этапом оптимизации юридической структуры группы.

"Выбор региона был обусловлен удобным расположением как с точки зрения логистики, так и с точки зрения часовых поясов. Компания выбрала CAP в Калининграде, так как было важно сохранить управляемость бизнесом и снизить риски недружественной юрисдикции, - говорится в пресс-релизе. - Наличие налоговых льгот при регистрации в Калининграде не являлось основным критерием выбора, так как "Дамате" сейчас активно инвестирует в развитие производства и льготы на выплату дивидендов в среднесрочной перспективе не являются определяющими для агрохолдинга".

Как заявил первый заместитель гендиректора "Дамате" Станислав Варич, в текущих реалиях процесс редомициляции был достаточно трудоемким. "Теперь юридическое лицо МКАО "Дамате" действует полностью в российском правовом поле и при этом может использовать возможности, предоставляемые САР", - отметил он.

Помимо производства мяса индейки, "Дамате" также занимается производством баранины и утятины, молочным животноводством. Активы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет порядка 100 тысяч га в регионах присутствия.

Дамате Октябрьский Калининград САР Станислав Варич
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