EBITDA "Росатома" по итогам 2024 года составила 732 млрд рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" по итогам работы в 2024 году зафиксировала показатель EBITDA в размере 732 млрд рублей. Об этом говорится в презентации главы компании Алексея Лихачева, представленной на заседании комитета СФ по экономической политике.

В презентации показывается динамика по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель составлял 379 млрд рублей.

Там также напоминается, что выручка компании в открытой части составила 3,236 трлн руб., в частности, по новым продуктам - 1,474 трлн руб.

Объём инвестиций госкорпорации в прошлом году был на уровне 1,456 трлн руб.