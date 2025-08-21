"Открытая" выручка "Росатома" в I полугодии выросла на 14%, до 1,4 трлн рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Выручка госкорпорации "Росатом" в открытой части ее деятельности в январе-июне 2025 года увеличилась на 14% в годовом измерении, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев.

Речь идет о 1,412 трлн рублей, уточнили в компании.

По словам Лихачева, на 7% увеличились и инвестиции компании. "Что в нынешних условиях, я считаю, большое достижение", - отметил он.

Госкорпорация "Росатом" в 2024 году зафиксировала показатель EBITDA в размере 732 млрд рублей, выручка компании в открытой части составила 3,236 трлн рублей, в частности, по новым продуктам - 1,474 трлн рублей.

Объем инвестиций госкорпорации в прошлом году был на уровне 1,456 трлн рублей.