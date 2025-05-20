Великобритания ввела санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и АСВ

Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Великобритания расширила санкции против российского финансового сектора, следует из публикации на сайте правительства страны.

Санкционный список пополнили "Санкт-Петербургская валютная биржа", НКО "Петербургский расчетный центр" и Агентство по страхованию вкладов.

В него добавлена целая группа депозитариев и регистраторов, среди которых "Р.О.С.Т.", "Спецдепозитарий "Инфинитум", "ДРАГА", "Сургутинвестнефть", регистратор "Регион", "ВТБ Регистратор", "ВТБ Спецдепозитарий", РДЦ "Паритет", "Новый регистратор", "Реестр-РН", спецдепозитарий "Гарант", "Оборонрегистр", "Реком" и другие.

Кроме того, под британскими санкциями теперь находится компания "А7", созданная с участием банка ПСБ и специализирующаяся на расчетах в ВЭД.