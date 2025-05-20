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Правительство и "Роскосмос" завершают пересмотр стратегических планов в космосе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что завершается корректировка стратегических планов в области космической деятельности.

"По поручению главы государства совместно с государственной корпорацией "Роскосмос" завершается корректировка стратегических планов в области космической деятельности", - сказал он на стратегической сессии "Развитие космической отрасли".

По его словам, в доработанный нацпроект войдут прорывные направления, способные придать мощный импульс развитию научной мысли и стать основой для промышленного роста на десятилетия вперед.

В числе этих прорывных направлений премьер назвал программы фундаментальных исследований космических объектов, пилотируемых полетов, строительство полностью отечественной орбитальной станции, массовый конвейерный выпуск космических аппаратов для развертывания многоспутниковых группировок.

Мишустин сообщил, что новые инициативы планируется запустить со следующего года - после окончательной доработки и утверждения президентом Владимиром Путиным.

Михаил Мишустин Правительство Роскосмос Владимир Путин
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