В QatarEnergy предупредили о снижении инвестиций нефтяных компаний при цене ниже $60 за баррель

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Нефтяным компаниям для поддержания добычи и ее роста нужна цена на нефть $70-80 за баррель, а при цене ниже $60 за баррель инвестиции начнут снижаться, считает глава QatarEnergy, министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

По его словам, даже для поддержания добычи на текущем уровне, которое со временем становится дороже, нужны значительные капиталовложения. Так, у США, сказал министр в ходе Катарского экономического форума, есть амбиции по наращиванию своей мощности по производству электроэнергии на 100 ГВт, "для искусственного интеллекта, для дополнительной промышленности, которую они хотят вернуть в США, всем, кому нужна энергия".

По мнению аль-Кааби, отсутствие инвестиций в традиционные источники энергии повредит планам по наращиванию энергомощностей. "Так что я думаю, что если цены на нефть упадут ниже $60 за баррель, определенно будет снижение инвестиций, и все потребности в энергии не будут реализованы - во всем мире, не только в США", - подчеркнул он.

Аль-Кааби напомнил, что от цены на нефть зависят и другие продукты - конденсат, газ, нефтехимия и удобрения.