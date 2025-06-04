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"СПБ биржа" не будет проводить торги 5 июля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Торги российскими ценными бумагами на "СПБ бирже" в субботу 5 июля проводиться не будут.

Как сообщила площадка, это связано с планируемым обновлением средств проведения торгов.

В воскресенье 6 июля торги на "СПБ бирже" пройдут по стандартному расписанию - с 10:00 до 23:50 по московскому времени.

"СПБ биржа" запустила торги по субботам и воскресеньям с 1 февраля. Они представляют собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника.

СПБ биржа
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