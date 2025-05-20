СД девелопера "Самолет" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера "Самолет" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании.

Годовое собрание акционеров "Самолета" назначено на 23 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 29 мая.

В последний раз "Самолет" платил дивиденды в 2022 году: 41 рубль на акцию на общую сумму 2,5 млрд рублей по итогам I квартала, еще столько же - за I полугодие. Но в качестве альтернативы дивидендам "Самолет" в 2023-2024 грдах практиковал buyback.

"Принимая во внимание длительную жесткую денежно-кредитную политику Банка России, обновление дивидендной политики произведем к середине 2025 года", - говорила в конце прошлого года гендиректор "Самолета" Анна Акиньшина.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.