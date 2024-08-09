СД "Распадской" рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие 2024 года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Распадской" рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие 2024 года, говорится в сообщении компании.

"Принимая во внимание текущую высокую волатильность на наших рынках, а также финансовые результаты за отчётный период, совет директоров полагает, что выплата дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года не отвечает интересам компании и её акционеров", - сообщается в пресс-релизе "Распадской".

Угольная компания последний раз выплачивала финальные дивиденды за 2021 год.

Дивидендная политика "Распадской" предусматривает выплаты акционерам раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

Контролирующим акционером "Распадской" является Evraz. Роман Абрамович (на конец 2021 года владел 28,64% Evraz) находится в санкционных списках Великобритании и ЕС, Evraz включен в британский санкционный лист. Под ограничения также подпали партнер Абрамовича Евгений Швидлер, основатели Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов.