Поиск

СД "Распадской" рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие 2024 года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Распадской" рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие 2024 года, говорится в сообщении компании.

"Принимая во внимание текущую высокую волатильность на наших рынках, а также финансовые результаты за отчётный период, совет директоров полагает, что выплата дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года не отвечает интересам компании и её акционеров", - сообщается в пресс-релизе "Распадской".

Угольная компания последний раз выплачивала финальные дивиденды за 2021 год.

Дивидендная политика "Распадской" предусматривает выплаты акционерам раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

Контролирующим акционером "Распадской" является Evraz. Роман Абрамович (на конец 2021 года владел 28,64% Evraz) находится в санкционных списках Великобритании и ЕС, Evraz включен в британский санкционный лист. Под ограничения также подпали партнер Абрамовича Евгений Швидлер, основатели Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов.

Evraz Распадская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в июле вдвое сократил выдачи ипотеки, до 208 млрд рублей

Сбербанк в июле вдвое сократил выдачи ипотеки, до 208 млрд рублей

Суд удовлетворил иск Минпромторга к нидерландскому владельцу табачного дистрибьютора "Мегаполис"

Фондовые индексы США резко выросли, подъем S&P 500 был максимальным с ноября 2022 г.

Фондовые индексы США резко выросли, подъем S&P 500 был максимальным с ноября 2022 г.

Путин подписал указ об условиях замещения суверенных евробондов России

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

На рынке зерна запланированы товарные интервенции для мукомолов ЦФО и Поволжья

Суд приостановил корпоративные права иностранной материнской компании "Хайлэнд Голд"

Сергей Скуратов покинул пост гендиректора "Уральских авиалиний"

Сергей Скуратов покинул пост гендиректора "Уральских авиалиний"

Сбербанк отметил ухудшение ситуации с юаневой ликвидностью в России

Сбербанк отметил ухудшение ситуации с юаневой ликвидностью в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });