ЦБ РФ предложил новую методику определения системно значимых банков, пересмотрит перечень в 2027 г.

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Банк России предлагает ввести новую методику определения системно значимых кредитных организаций (СЗКО), распределить их на пять групп, в зависимости от которых будут применяться разные надбавки за системную значимость, следует из доклада ЦБ для общественных консультаций.

"Текущая надбавка одинакова для всех СЗКО, что подразумевает их равный вклад в системный риск. Однако российские банки сильно различаются - по размеру и структуре активов, бизнес-моделям, количеству клиентов, региональной развитости и иным факторам. Чтобы избежать системных рисков, необходимо, во-первых, дифференцировать СЗКО между собой, а во-вторых, устанавливать для более значимых организаций более высокие надбавки - у таких банков должен быть больший запас прочности на случай стресса", - считает регулятор.

Среди минусов текущей методики ЦБ отмечает то, что данные (не самые актуальные) рассчитываются на соло-основе, учитывается только совокупный размер активов и вкладов населения (упущена значительная часть фондирования), не берется в расчет клиентская база, а также вложения в экосистемы.

Для сбора информации о нефинансовых компаниях (в том числе экосистемных), входящих в периметр банковской группы, ЦБ планируется ввести новую форму отчетности. Предполагается, что в нее будут включены количественные и качественные показатели деятельности нефинансовых компаний. Отчетность будут составлять банки с активами свыше 300 млрд рублей. Кроме того, будет разрабатываться расширенная методология оценки значимости экосистемных компаний.

Новая методика будет состоять из двух блоков оценки системной значимости. В итоге регулятор ранжирует банки по пяти группам. Предполагается, что надбавки для первой группы составят 2,5%, второй - 2%, третьей - 1,5%, четвертой - 1%, пятой - 0,5% (предварительные расчеты).

Дифференцированные надбавки для СЗКО Банк России планирует вводить поэтапно, начиная с 2028 года.

Впервые пересмотреть перечень СЗКО по новой методике ЦБ планирует в 2027 году.

В 2025 году предполагается оценить целесообразность дифференцированного регулирования иных нормативов и требований, проработать изменения в закон, инструкцию №199-И и иные нормативные акты, подготовить изменения в отчетность. ЦБ рассчитывает на внесение соответствующих изменений в закон, а также изменений в отчётность в 2026 году.