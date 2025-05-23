Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу сохранил негативный настрой на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, слабости нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $64 за баррель) и сохраняющихся опасений длительного процесса урегулирования украинского конфликта. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов снизились на 0,6%, лидируют в откате акции "НЛМК" (-4,5%), "ММК" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2775,37 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1096,5 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 мая, составляет 79,7357 руб. (-1,73 копейки).

Совет директоров ПАО "НЛМК" по итогам заседания 22 мая рекомендовал собранию акционеров не распределять прибыль по итогам 2024 года, дивиденды не выплачивать, сообщила компания накануне вечером.

Подешевели также акции АФК "Система" (-1,2%), "Норникеля" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "ВК" (-1%), "Северстали" (-0,9%), ОК "Русал" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,7% "префы"), "МТС" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы").

Республиканцы в американском Сенате заявили о готовности одобрить новые санкции против России, если Москва "будет отказываться от взаимодействия" по украинскому урегулированию, сообщает агентство Bloomberg.

Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Джон Тьюн сказал, что "Сенат будет работать с администрацией Трампа, чтобы рассмотреть дополнительные санкции, если Россия не захочет участвовать в серьезной дипломатии".

Республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который ранее представил свой законопроект по санкциям против РФ, в свою очередь отметил, что намерен действовать решительно и ждет конкретных результатов по урегулированию в ближайшие дни.

"Мы ждем, что Россия сделает на грядущей неделе. Если мы достигнем прекращения огня или переговоров, отлично. Тогда мы еще подождем. Но если Россия продолжит вести свою игру, то мы начнем действовать", - сказал он.

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500%-е пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и др.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, последние заявления политиков оставляют мало шансов на то, что мирное урегулирование ситуации на Украине будет скорым. Как стало известно, следующий этап переговоров РФ-Украина может пройти в Ватикане в середине июня.

Европейский парламент накануне большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии. С другой стороны, ФАС согласовала торговые политики производителей минудобрений на период с июня по ноябрь 2025 года, оставив предельные цены на удобрения для внутреннего рынка на уровне 2022 года. Обе новости оказались негативными для бумаг "ФосАгро" , "Акрона" и ПАО "Куйбышевазот" .

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковике, сузив его границы до 2750-2950 пунктов. Определить направление нового тренда пока затруднительно, для этого индекс должен либо подняться выше 3050 пунктов, либо опуститься ниже 2600 пунктов, считает Калачев.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что во второй половине дня возможна активизация покупок на рынке акций.

Накануне рынок акций РФ попытался отыгрыша потерь, однако негативные дивидендные новости не оставили шанса "быкам". Объявили об отказе от дивидендов за 2024 год компании "Магнит" , "НЛМК" и "Газпром" .

В пятницу утром вероятно сохранение умеренных продаж в отсутствии у рынка существенных поводов для направленного движения. При этом в ходе сессии не исключено отступление индекса МосБиржи ниже минимумов четверга (2756 пунктов).

"Однако во второй половине дня возможна активизация покупок в российских акциях. Безыдейность рынка и новостные риски на выходных могут стимулировать спекулятивно настроенных инвесторов перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в акциях, что приведет к восстановлению рынка. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что индекс МосБиржи проведет сессию пятницы в диапазоне 2740 - 2820 пунктов", - считает Зварич.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи накануне продемонстрировал выход вниз из "сходящегося треугольника". Причиной нисходящей динамики стала синергия ряда факторов: слабые отчетности крупнейших эмитентов за I квартал и отказ многих компаний от годовых дивидендов. Сыграла "медвежью" роль и геополитика: усилилась риторика о необходимости ввести новые санкции в отношении России (такие речи звучат и из США).

" Рынок может противопоставить этому лишь веру частных инвесторов в "светлое будущее". Но и этого может оказаться достаточным, чтобы пересилить фундаментальный негатив и как минимум не допустить обвала. Пятница может стать определяющим - предстоит понять, было ли вчерашнее движение только проколом "треугольника", или состоялся полноценный выход из него. В последнем случае целью движения индекса МосБиржи может стать закрытие "гэпов" от 9 и 10 апреля, то есть снижение под отметку 2700 пунктов", - считает Антонов.

На рынке акций США накануне просел индекс S&P 500 (-0,04%), подрос Nasdaq (+0,3%), а Dow Jones практически не изменился.

Трейдеры оценивали сообщения, что Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный президентом страны Дональдом Трампом проект бюджета, предусматривающий снижение налогов и наращивание расходов. Законопроект, который теперь поступит на рассмотрение Сената, существенно увеличит дефицит бюджета и госдолг США, отмечает Market Watch.

Одно из положений, включенных в законопроект, предполагает завершение действия налоговых льгот для компаний сферы ветроэнергетики и солнечной энергетики к 2028 году, а не к 2031 году, как это планировалось ранее.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng ушел в "минус" на 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,2%).

Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,6% в годовом выражении. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца, который является минимальным с ноября. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 3,5%. Это максимальный подъем за два года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,4%, по данным Trading Economics.

Эти данные усилили ожидания, что Банк Японии продолжит ужесточение денежно-кредитной политики в ответ на сохраняющееся инфляционное давление.

Экономика Германии в первом квартале 2025 года увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства. Предварительно было объявлено о повышении на 0,2%, и аналитики не ожидали пересмотра этого показателя, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Великобритании в апреле увеличились на 1,2% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Это максимальный рост показателя с января. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 0,2%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу остаются пода давлением продаж на опасениях очередного ускорения темпов наращивания добычи ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $63,91 за баррель (-0,8% и -0,7% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $60,66 за баррель (-0,9% и -0,6% накануне).

Как написали СМИ накануне, восемь стран ОПЕК+ обсуждают возможность еще одного, третьего подряд, ускоренного увеличения добычи в июле. В мае и июне участники ОПЕК+ приняли решение нарастить темпы добычи в три раза сильнее ранее планировавшегося, на 411 тыс. б/с вместо 130-140 тыс. б/с. Решение об объемах добычи в июле будет принято 1 июня.

Тем временем ранее член ЕК по экономике Валдис Домбровскис заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть до $50 за баррель с текущих $60 будет оправданным с учетом недавнего падения нефтяных котировок.