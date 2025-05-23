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Morgan Stanley ожидает роста индекса S&P 500 до 6500 пунктов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley сохраняют годовой прогноз для фондового индекса S&P 500 на уровне 6500 пунктов, что предполагает рост более чем на 11% по сравнению с уровнем закрытия рынка 22 мая.

"В начале 2025 года мы исходили из того, что первое полугодие будет более сложным, поскольку политика может спровоцировать уход от риска, тогда как вторая половина текущего года и 2026 год будут более конструктивными", - говорится в обзоре главного стратега Morgan Stanley по фондовому рынку США Майкла Уилсона.

"Хотя нас удивили масштаб и скорость роста давления, связанного с пошлинами, в первом полугодии, наше мнение относительно этой последовательности не изменилось", - отмечает эксперт.

Аналитики полагают, что фондовый рынок, снизившийся после введения Вашингтоном крупных пошлин на импорт в апреле 2025 года, уже прошел дно.

Остается немало факторов, продолжающих оказывать давление на рынок акций, в том числе, это резкий рост доходностей долгосрочных гособлигаций, который в настоящее время вызывает наибольшие опасения у инвесторов, отмечает Уилсон.

Однако, по его словам, рынки, вероятно, будут фокусироваться на более благоприятных перспективах, а именно на налоговых послаблениях и дерегулировании, которые могут стать стимулами для роста.

Доходность 30-летних US Treasuries накануне подскочила до 5,15% годовых, максимума с октября 2023 года, вслед за одобрением Палатой представителей Конгресса США предложенного президентом страны Дональдом Трампом проекта бюджета, предусматривающего снижение налогов и увеличение расходов.

Morgan Stanley US Treasuries Конгресс США Дональд Трамп S&P 500 Майкл Уилсон
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