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Объем вложений по программе долгосрочных сбережений превысил 330 млрд рублей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Граждане на начало мая заключили свыше 4,6 млн договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), объем вложений превысил 330 млрд рублей. Об этом сообщила начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Минфина РФ Наталия Каменская.

"По состоянию на 1 мая более 4,6 млн договоров заключено и более 330 млрд рублей внесено в ПДС. Это нарастающим итогом с учетом 2024 года. Фактически я могу сказать, что за 2025 год у нас приросло 1,7 млн договоров – это достаточно высокий темп, потому что фактически каждый месяц заключается больше 400 тыс. договоров", - сказала Каменская журналистам в кулуарах конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI, организованной Cbonds.

ПДС была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет (с суммы до 400 тыс. рублей). Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

Согласно данным Банка России, объем вложений по программе с учетом перевода пенсионных накоплений и софинансирования в 2024 году составил около 216 млрд рублей.

Целевой показатель на 2025 год составляет 750 млрд рублей, говорил ранее директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Минфин РФ
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