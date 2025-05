Уолл-стрит закрылась в заметном минусе после заявлений Трампа о пошлинах

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу после заявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах.

В частности, Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня. "Наши переговоры с ними ни к чему не приводят, - написал он в своей соцсети Truth Social. - Поэтому я рекомендую ввести прямой тариф в 50% в отношении Европейского союза с 1 июня 2025 года".

Пошлины не будут взиматься с товаров, произведенных в США, добавил президент.

"Их значительные торговые барьеры, НДС, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту в размере более $250 млрд в год, что является совершенно неприемлемым", - написал Трамп.

Позднее он сказал, что администрация США не рассчитывает в дальнейшем отменить эти пошлины в обмен на торговое соглашение.

"Мы не стремимся заключить соглашение. Мы просто вводим пошлины в 50%. По сути, это и есть наша сделка", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Отвечая на вопрос о том, может ли ЕС что-то предпринять, чтобы все же избежать пошлин, он сказал: "Не знаю. Посмотрим, что произойдет".

Американский лидер также пригрозил Apple Inc. ввести пошлину "как минимум в 25%" на продаваемые в США iPhone, если они производятся за пределами страны.

"Я уже давно говорил Тиму Куку (CEO Apple), что я жду, чтобы продаваемые в США iPhone производились в США, а не в Индии или еще где-либо. Если этого не будет, Apple должна будет платить пошлину как минимум в 25%", - написал Трамп в Truth Social.

Apple выпускает iPhone преимущественно в Китае и Индии. Рыночная стоимость компании снизилась на 3% по итогам торгов, ниже $3 трлн.

Другие представители "великолепной семерки" (Magnificent Seven) также заметно потеряли в капитализации: Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. - 1%, Nvidia Corp. - 1,2%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - 1,5%, Alphabet Inc. - 1,4%, Tesla - 0,5%.

Котировки бумаг производителя обуви Deckers Outdoor, владеющего брендом UGG, упали на 19,9%. В первом квартале 2026 фингода компания ожидает получить выручку в диапазоне $890-910 млн. Это значительно хуже прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, которые в среднем прогнозировали выручку в $925,9 млн.

Капитализация Warner Bros. Discovery сократилась на 0,2%, Citigroup Inc. - на 0,4%, Walt Disney Co. - на 1,3%, Salesforce Inc. - на 3,6%, Nike Inc. - на 2,1%.

Intuit Inc. нарастил рыночную стоимость на 8,1%. Разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов увеличил выручку в минувшем финквартале на 15% и повысил чистую прибыль на 19%.

Цена акций Autodesk Inc. выросла на 0,1%. Разработчик ПО для автоматизации проектирования сократил чистую прибыль в феврале-апреле, однако скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,61% и составил 41603,07 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,67% - до 5802,82 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1% и составил 18737,21 пункта.