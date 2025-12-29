Brent подорожала до $61,82 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в понедельник.

К 14:08 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,18 (1,95%), до $61,82 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,23 (2,17%), до $57,97 за баррель.

С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

Аналитики следят за переговорами о мирном урегулировании украинского конфликта. Участники рынка полагают, что перемирие может привести к постепенной отмене санкций против российского нефтегазового сектора. В то же время отсутствие прорыва в переговорах на минувших выходных оказало поддержку котировкам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился "большого прогресса" в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, во время встречи они "обсудили все аспекты мирного соглашения", и стороны стали "намного ближе (к достижению урегулирования на Украине - ИФ)". Трамп также отметил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом в понедельник и в течение ближайших двух недель. В то же время Трамп сообщил, что вопрос Донбасса остается в числе пока не решенных в рамках украинского урегулирования. По его словам, это, "безусловно, одна из больших проблем". "Этот вопрос не решен. Но я думаю, мы стали ближе к цели", - заверил американский лидер.

Йеменский сепаратистский Южный переходный совет 26 декабря сообщил, что Саудовская Аравия нанесла авиаудары по его отрядам в провинции Хадрамаут на юге Йемена.

Представитель коалиции племен в Хадрамауте Фаиз бин Омар заявил агентству AP, что эти удары служат предостережением от Эр-Рияда, который накануне потребовал от Южного переходного Совета отвести отряды из занятых им провинций Хадрамаут и Эль-Махра.

"Энергетические рынки растут на фоне геополитических событий, оказывающих поддержку нефтяным котировкам. Brent дорожает из-за новой напряженности на Ближнем Востоке и динамики мирных переговоров по Украине", - отметил аналитик IG Аксель Рудольф.

Позднее Министерство энергетики США обнародует данные об изменении запасов нефти и продуктов нефтепереработки, публикация которых была перенесена с прошлой недели из-за праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики полагают, что отчет укажет на сокращение запасов нефти в стране на 2,6 млн баррелей.