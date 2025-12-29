Поиск

Brent подорожала до $61,82 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в понедельник.

К 14:08 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,18 (1,95%), до $61,82 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,23 (2,17%), до $57,97 за баррель.

С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

Аналитики следят за переговорами о мирном урегулировании украинского конфликта. Участники рынка полагают, что перемирие может привести к постепенной отмене санкций против российского нефтегазового сектора. В то же время отсутствие прорыва в переговорах на минувших выходных оказало поддержку котировкам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что добился "большого прогресса" в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, во время встречи они "обсудили все аспекты мирного соглашения", и стороны стали "намного ближе (к достижению урегулирования на Украине - ИФ)". Трамп также отметил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом в понедельник и в течение ближайших двух недель. В то же время Трамп сообщил, что вопрос Донбасса остается в числе пока не решенных в рамках украинского урегулирования. По его словам, это, "безусловно, одна из больших проблем". "Этот вопрос не решен. Но я думаю, мы стали ближе к цели", - заверил американский лидер.

Йеменский сепаратистский Южный переходный совет 26 декабря сообщил, что Саудовская Аравия нанесла авиаудары по его отрядам в провинции Хадрамаут на юге Йемена.

Представитель коалиции племен в Хадрамауте Фаиз бин Омар заявил агентству AP, что эти удары служат предостережением от Эр-Рияда, который накануне потребовал от Южного переходного Совета отвести отряды из занятых им провинций Хадрамаут и Эль-Махра.

"Энергетические рынки растут на фоне геополитических событий, оказывающих поддержку нефтяным котировкам. Brent дорожает из-за новой напряженности на Ближнем Востоке и динамики мирных переговоров по Украине", - отметил аналитик IG Аксель Рудольф.

Позднее Министерство энергетики США обнародует данные об изменении запасов нефти и продуктов нефтепереработки, публикация которых была перенесена с прошлой недели из-за праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики полагают, что отчет укажет на сокращение запасов нефти в стране на 2,6 млн баррелей.

Brent WTI Дональд Трамп Йемен США Саудовская Аравия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Клиенты ВТБ жалуются на сбои при оплате картами банка

Brent подорожала до $61,82 за баррель

Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

 Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов впервые с сентября

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

Росстат отметил сокращение объема каршеринговых услуг в ноябре на 10,3%

Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

 Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

ЦБ до конца 2026 года не будет наказывать банки за работу с запрещенными в России сайтами

ФТС на текущий момент перечислила в бюджет 97% от плана на год

Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

 Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7996 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });