Volvo Car сократит 3 тыс. рабочих мест в рамках реорганизации

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Car AB сократит 3 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках реорганизации операций, анонсированной в прошлом месяце.

Как говорится в пресс-релизе Volvo, сокращения коснутся в первую очередь офисных сотрудников в Швеции. В общей сложности глобальный штат офисных сотрудников компании будет уменьшен примерно на 15%.

В апреле Volvo анонсировала план снижения расходов, рассчитывая укрепить бизнес и повысить его гибкость на фоне "серьезных сложностей", с которыми сталкивается автомобильная отрасль.

Компания рассчитывает добиться экономии на расходах в размере 18 млрд шведских крон ($1,9 млрд).

"План предусматривает создание более компактной и более эффективной организации с более низкой структурой расходов", - говорится в сообщении Volvo.

Точные данные о сокращениях рабочих мест по регионам будут определены в ближайшее время, как только компания завершит оценку всей организационной структуры и утвердит новую модель. Volvo рассчитывает завершить этот процесс осенью 2025 года.

Как сообщалось, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Евросоюза в размере 50% с 1 июня. Однако на выходных Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.

Акции Volvo прибавляют в цене 3,7% на торгах в понедельник. С начала этого года их стоимость снизилась на 24%.