СД "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 г. в 27,21 руб. на акцию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в 27,21 рубля на акцию, сообщила компания.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 8 июля.

Ранее консенсус-прогноз аналитиков инвесткомпаний и банков, собранный "Интерфаксом", предполагал финальные дивиденды "Газпром нефти" за 2024 год в 25,69 рубля на акцию.

Компания назначила годовое собрание в заочной форме на 25 июня, реестр акционеров будет составлен на 2 июня.

Новость дополняется