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Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды-2024 в 27,21 руб./акция

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпром нефти" в ходе годового собрания в заочной форме одобрили финальные дивиденды за 2024 год в 27,21 рубля на акцию, сообщила компания.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 8 июля.

За первое полугодие 2024 года компания выплатила дивиденды в размере 51,96 руб. на акцию. Общий дивиденд за 2024 год составил 79,17 руб./акция.

"Газпром нефть" в 2024 году получила чистую прибыль в размере 479,5 млрд рублей. Таким образом, за прошедший год компания направила на дивиденды порядка 78% прибыли (общий объем дивидендных выплат составит 375,4 млрд рублей).

Дивидендная политика "Газпром нефти" предусматривает промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев. Ранее традиционно на дивиденды компанией направлялось 50% чистой прибыли по МСФО с учетом корректировки на ряд статей. Однако за 2023 год "Газпром нефть" направила на дивиденды чуть выше 75% от прибыли.

Уставный капитал НК состоит из 4 741 299 639 акций. Основным акционером является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг.

Газпром Газпром нефть
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