Котировки "Газпром нефти" перешли к росту на дивидендных новостях

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Акции "Газпром нефти", дешевевшие на "Московской бирже" в понедельник более чем на 2%, вышли в плюс, подорожав до 516,8 рубля за штуку (+0,5%) на дивидендных новостях.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 27,21 рубля на акцию, сообщила компания. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 8 июля.

Ранее консенсус-прогноз аналитиков инвесткомпаний и банков, собранный "Интерфаксом", предполагал финальные дивиденды "Газпром нефти" за 2024 год в размере 25,69 рубля на акцию.

Компания назначила годовое собрание в заочной форме на 25 июня, реестр акционеров будет составлен на 2 июня.