В Китае прибыль крупных промпредприятий в январе-сентябре выросла на 15,5%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Китае совокупная прибыль крупных промышленных компаний в январе-сентябре 2026 года увеличилась на 15,5% в годовом измерении, до 6,03 трлн юаней ($0,9 трлн), сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ).

Крупными считаются промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Прибыль государственных компаний выросла на 13,1%, акционерных обществ - на 20,8%, частных предприятий - на 8,7%.

В обрабатывающей промышленности показатель увеличился на 17%, в горнодобывающей - на 38,2%. При этом в секторе электро-, водо- и теплоснабжения он упал на 14,3%.

Прибыль производителей компьютерной, коммуникационной и прочей электронной техники взлетела более чем вдвое (на 103,8%), в угольной отрасли - на 57%, в химической - на 49,2%, в производстве цветных металлов - на 79,7%.

В сентябре прибыль крупных промпредприятий КНР увеличилась на 14,4% в годовом выражении.