"РусГидро" примет решение о восстановлении Загорской ГАЭС-2 в 2025 году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "РусГидро" планирует в 2025 г. принять решение о восстановлении Загорской ГАЭС-2, сообщил журналистам член правления компании Роман Бердников в кулуарах круглого стола ассоциации "Гидроэнергетика России".

"Мы сейчас должны принять решение. Пока все успешно реализуется, она поднимается в соответствии со всеми нашими планами", - сказал Бердников.

"РусГидро" в 2025 году планирует начать работы по восстановлению оборудования Загорской ГАЭС-2 в рамках мероприятий по ликвидации последствий осадки здания станционного узла. Эти работы планируется продолжать в 2026-2027 годах. В этот же период будет проводиться восстановление сооружений Загорской ГАЭС-2 до проектного состояния, говорилось в отчете АО "Загорская ГАЭС-2" за 2024 год.

Ранее решением "Совета рынка" ввод Загорской ГАЭС-2 был перенесен на 1 декабря 2028 года. В отчете подтверждаются планы завершить все работы по восстановлению электростанции к этому сроку.

"РусГидро" строила Загорскую ГАЭС-2 мощностью 840 МВт по договору о предоставлении мощности. Первый этап строительства должен был завершиться в 2013 году, второй - в 2014 году. Но в сентябре 2013 года на электростанции случилась авария - в результате размыва грунта произошли осадка здания станции, затопление машинного зала и пристанционной площадки.

"Системный оператор" видит необходимость в проекте Загорской ГАЭС-2, рассчитывает на ее ввод с учетом того, что техническое решение для исправления ситуации найдено, сообщал осенью 2023 года предправления оператора Федор Опадчий.